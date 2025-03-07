Kamyon yolda yürüyen kadını ezip yoluna devam etti - Son Dakika
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Kamyon yolda yürüyen kadını ezip yoluna devam etti

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Bolu'da yola yürüyen 64 yaşındaki kadına kamyon çarptı. Kadın kamyonun altında kalırken şoför yoluna devam etti. Motokuryenin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

07.03.2025 14:43
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Bolu'da Sağlık Mahallesi Sancaktar Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. A.K. idaresindeki 34 GUP 806 plakalı zincir bir markete ait kamyon, yolda yürüyen Hürriyet Öztürk'e (64) çarptı.

KAMYONUN ALTINDA CAN VERDİ

Öztürk kamyonun altında kalırken, şoför A.K. yoluna devam etti. Hareketsiz şekilde yere yatan Öztürk'ü, sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi. A.K. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon yolda yürüyen kadını ezip yoluna devam etti

Hürriyet, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Kaza, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyon yolda yürüyen kadını ezip yoluna devam etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • MAG:
    Resmen cinayet 21 4 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    Bu görüntüler şöförü kurtarır. 10 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Şoför hatalı değil. 0 0 Yanıtla
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