Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı - Son Dakika
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Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı

Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı

Türkiye'yi dehşete düşüren ''Yenidoğan çetesi'' skandalında çete lideri Fırat Sarı hakkında pes dedirten detaylar ortaya çıktı. Sarı'nın elde ettiği parayla Silivri'de lüks bir daire tutarak genç bir kadınla birlikte yaşadığı belirlendi.

22.10.2024 00:20
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Yenidoğan bebekleri yoğun bakım ünitesine yatırarak günlük 8 bin lira para elde eden Yenidoğan çetesi gündeme bomba gibi düştü. Şu ana kadar 12 bebeğin çetenin ellerinde öldüğü bilinirken, çete lideri Fırat Sarı ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ LİDERİ, PARALARLA LÜKS DAİRE TUTMUŞ

Eskiden PKK üyesi olduğu ve hapis yattığı öğrenilen Sarı'nın elde ettiği kanlı parayla Silivri'de lüks bir sitede ev tuttuğu ve genç bir kadınla yaşadığı öğrenildi. Ekol TV'de yer alan habere göre,Sarı'nın komşuları paralarla önce protez saç yaptıran Sarı kısa birkaç ay önce önce siteye taşındığını ve genç bir kadınla birlikte yaşadığını söyledi.

Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı

"GENÇ BİR KIZLA BİRLİKTE YAŞIYORDU"

Bir site sakini Sarı hakkında, "Genç bir kız vardı yanında ama biz evli diye biliyorduk. Kendisini bu binada otururken kızı görmüştüm o da 'evliyiz' demişti bana" ifadelerini kullandı. Başka bir site sakini ise Sarı'nın genelde lüks aracıyla akşamları siteye geldiğini ve bir kadınla yaşadığını ifade etti. Herkesin 8 bin liraya tuttuğu daireyi 15 bin liraya tuttuğu öğrenilen Sarı'nın birlikte yaşadığı kadın apar topar daireyi boşaltarak kaçtığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

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Son Dakika 3.Sayfa Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Yunuss Bayern:
    Tek sebebi Erd… iyiakşamlar.. 100 112 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının parasını kendisine, 5 li çeteye ve diğer efradına peşkeş çekenlere gık demeyen bu güruh yakında bunları da unutur, kimse fazla kasmasın... 92 40 Yanıtla
    Ömer Özen:
    sgk soyup soğana cevirmisler olan gene emekliye olur acisi emekliden cikartirlar basladilar gene emekli yuk demeye vermedikleri zâm nerelere gitmis lafta bu yıl emekli yılı trende yüzde on indirim den baska hic bisey yok bin babam bin nereye gitçeksek chp belediye baskani bile secimde su cok pahalı secileyim ilk işim indirim dedi gelir gelmez yuzde 40 bir sonraki ayda yuzde 60 gecirdi 35 6
    MUHAMMED EBZAL:
    Fetö baban öldü 20 10
  • TC Umut Şentürk:
    Çıkıp bir açıklama.bile yapamıyorlar.neden soru onergesini arastırmadılar diye.bu adamı idam etmeleri gerekiyor.hapiste beslemek istemiyoruz 68 0 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ:
    Bu olay o kadar tehdit ve engellemelere rağmen yaklaşık 1 yıl sonra ortaya çıkabilmiş. Daha ortaya çıkmayan, engellenen, bilmediğimiz ne olaylar vardır. Normal bir medeni ülkede şu olay açığa çıksa, ortalık yıkılır ama kimseden çıt çıkmıyor. Yazıklar olsun 54 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    oğlum ferhata geçmez bacinlaanana geçer 5 39 Yanıtla
  • okan:
    Sanki Erdoğan yapmış adamlar chp li il meclis üyeleri var bok atamadılar sallıyorlar yesinler sizi 8 5 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    ülkenin her sektörü böyle şaşırmıyoruz neden adalet yok kanun yok yokta yok daha neler çıkacak günyüzüne ama yürekli savciilar lazim 8 0 Yanıtla
  • Ali Gökdemir:
    Bakalım daha bilmediğimiz neler çıkacak Kanunu yasası anayasası olmayan bir durumda millet piyasada cirit atar hale gelmiş yazık bu topraklar için canını verenlerin günahı neydi 7 0 Yanıtla
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