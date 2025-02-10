Kanser olduğunu öğrenen anne, engelli oğlunu öldürdükten sonra intihar etti

3.Sayfa

İngiltere'nin Teesside bölgesinde yaşanan trajik olayda, sayılı günleri kaldığını öğrenen bir anne, engelli oğlunu ve kendisini hayattan kopardı. Olayla ilgili yayımlanan Aile İçi Cinayet İncelemesi'nde, annenin bu kararının ardındaki nedenler araştırıldı.

67 yaşındaki Shirley Nunn, 11 yaşında geçirdiği korkunç bir kaza sonucu ağır beyin hasarı alan ve ciddi zihinsel ve fiziksel engelleri bulunan 50 yaşındaki oğlu Stephen'ın özel bakımını üstlenmişti. Temmuz 2021'de üçüncü evre kanser teşhisi konulan Nunn'a, bir ay sonra hastalığının tedavi edilemez olduğu söylendi.

Middlesbrough'daki Brambles Farm'da bulunan evlerinde, Shirley Nunn'ın reçeteli ilaçları aşırı dozda kullanarak hem kendisini hem de oğlunu hayattan kopardığı belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, bir akrabaları tarafından Stephen'ın odasında bulundu.

Yapılan incelemede, Shirley Nunn'ın "sevgi dolu ve şefkatli" bir anne olduğu ve ailesinden büyük destek gördüğü belirtildi. Raporda ayrıca, terminal dönem kanser teşhisinin ardından Nunn'a yeterli duygusal destek sağlanamadığı ve annenin oğlunun bakımı konusunda başka seçenekler göremediği için kendini çaresiz hissetmiş olabileceği vurgulandı.

İnceleme sonucunda, benzer trajik olayların yaşanmaması için terminal dönem hastaları ve bakım verdikleri kişilere yönelik destek sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiği tavsiye edildi.