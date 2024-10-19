Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu - Son Dakika
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Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

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İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesinde' adı geçen hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebekler ise kamu hastanelerine sevk edildi.

19.10.2024 23:28
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Türkiye'nin konuştuğu 'Yenidoğan çetesinin' anlaşmalı olduğu hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Hastanelerde tedavi gören bebeklerin ise kamu hastanelerine sevki gerçekleşti. Öte yandan bebeklerin ölümüne sebep olan hastanede görev yapan diğer çalışanlar da protestolara başladı.

RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk edildi.

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

BEBEKLER KÜVÖZ İÇİNDE SEVK EDİLDİ

Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt'ta bulunan Özel Reyap Hastanesi'nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi. Bebeklerin kuvöz içerisinde sevk edilme anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaşlı bir hastanın sedye ile çıkarılma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ MEDILIFE HASTANESİNDE PROTESTO

Öte yandan Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nin çalışanları, alınan kararı alkışlarla protesto etti. Çalışanların buradaki bekleyişi sürüyor.


Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

Ruhsatı iptal edilen hastaneler:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Bağcılar Şafak Hastanesi

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Akın:
    Özel hastane, özel okul olmaz. Devlet, hastane, okul gibi özelleştirmemeli yoksa sonuç böyle olur , ayrıca elektirik ve doğalgaz dağıtım da devletin elinde olmalı. 173 0 Yanıtla
    Mehmet can Karadı:
    Almanyadayim aynen öyle özel hastane diye birsey yok 10 0
    Turk:
    Asli görevleri saymışsın 1 0
  • Mehmetali Karatay:
    Başı boş bir ülke haline geldik denetim yok rüşvet almış başını gitimiş adlet parası olanan yanında kimse gövende deyil 95 5 Yanıtla
    Defolu Outlet:
    boş boş konuşma haberin içeriğini bilmiyorsun ne kadar boş insan var ise yorum yapmış BU ADI GEÇEN HASTANELER YAKLAŞIK 1.5 SENEDİR TAKİP ALTINDA.... 2 11
  • Emrah Hanlioglu:
    Bu alkislayan lavuklar neyi alkisliyor islerinden olmalarini mi yoksa alinan kapatilma kararini mi? Lan oglum o hastanelere kan bulasti kan hala orda calismayi mi dusunuyorsunuz? 50 2 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Bu milleti anlamak da mümkün değil kamu devlet hastanelerinde bedava doğum yapmak var ken ne diye dünya paralar verip özelde doğum yaparlar.. Ailelere Allah sabır versin inşallah hesabını en ağır şekilde sorarlar şerefsizlere! 40 6 Yanıtla
    salim null:
    anlaşılmayan şey şu zaten bir çoğu devlette görevli doktor tarafından kamu hastanelerinden ozellerin yoğun bakımına nakil ediliyor ,vurgun bu şekilde başlıyor. 1 0
  • Bilgehan Göktürk:
    Rehap hastanesinden şüphelenmiştim.Sadece çocuk konusunda değil her konuda sıkıntılı bir hastaneydi...Bazı şüpheler uyandırmıştı. 38 3 Yanıtla
    Bir rüya null:
    esenyurttan ne bekliyosunki kardeş. esenyurtu komple kapatsinlar 11 0
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