Kaplana kafa tutan köpek hayatının hatasını yaptı - Son Dakika
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Kaplana kafa tutan köpek hayatının hatasını yaptı

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Hindistan'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde bir köpek, uyuyan bir kaplanın yanından geçerken havladı ve vahşi hayvanı uykusundan uyandırdı. Kaplan'a kafa tutan köpek, saniyeler içerisinde aldığı ölümcül bir pençe darbesiyle can verdi.

17.05.2024 10:11  Güncelleme: 10:26
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Vahşi doğada pek çok tür bir arada yaşıyor ve hepsi hayatta kalabilmek için sürekli mücadele ediyor. Ancak Hindistan'da kayda geçtiği tahmin edilen görüntülerde bir köpeğin, kaplana kafa tuttuğu ve bunun bedelini ise canıyla ödediği anlar yer aldı.

KAPLANA SALDIRMAK İÇİN HAMLE YAPTI

Uyuyan kaplanın yanından geçen köpek bir anda havlamaya başladı. Gelen ses üzerine uykusundan uyanan kaplan ise ayağa kalkınca köpek, saldırmak için bir adım daha öne atıldı. Ancak hesap etmediği şey karşısındakinin bir kaplan olduğuydu.

TEK PENÇE DARBESİYLE KÖPEĞİN CANINI ALDI

Kaplan, köpeğin atağına karşı yerinden kalkarak pençesiyle ölümcül darbeyi indirdi. Talihsiz hayvan, daha ne olduğunu anlamadan kendisini kaplanın dişleri arasında buldu. Köpek, saniyeler içerisinde direnmeye fırsatı olmadan can verdi. O ürpertici anlardan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Hindistan, Hayvanlar, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaplana kafa tutan köpek hayatının hatasını yaptı - Son Dakika

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