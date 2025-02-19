Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi - Son Dakika
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Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

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Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Altay Kar Fırtınası dolayısıyla Sultangazi ilçesinde okullar tatil edildi. İstanbul'da birçok ilçeye lapa lapa kar yağarken 3 gün boyunca sürmesi beklenen yağışlar için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmamalı" uyarılarında bulundu.

19.02.2025 11:10
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası Altay Kar Fırtınası, İstanbul'u etkisi altına aldı. Birçok şehirde kar yağışı iyiden iyiye etkili olmaya başlarken İstanbul'dan ilk tatil haberi geldi.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

İSTANBUL'DA 1 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kuvvetli kar yağışı İstanbul genelinde etkisini artırırken Sultangazi'de eğitim öğretime ara verildi.

İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şehri 3 gün boyunca esaret altına alacak kar yağışı için dikkat çeken uyarılarda bulundu. İmamoğlu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir; İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız" diyerek şunları kaydetti: "Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

"KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİRLEME ÇIKILMASI ÖNEMLİ"

İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor. En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

"OKULLARIN TATİL DURUMUYLA İLGİLİ DUYURULARINI TAKİP EDİNİZ"

Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır. Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir. Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir. Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek. Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! Birçok ilçeye lapa lapa kar yağıyor

BİRÇOK İLÇE KARLAR ALTINDA

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı. Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İmamoğlu'ndan 'uzaktan çalışma' çağrısı

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor. Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yapıyor. Kar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yavaş seyrediyor.

İstanbul Havalimanı çevresinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri de havalimanı çevresindeki yollarda ve pistlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı sonrası iptal olan seferler dışında hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmıyor. Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Yağışın etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 69'u ulaştı.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

UÇUŞ İPTALLERİ ART ARDA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da 19-21 Şubat'ta beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alınan önlemler ve iptal edilen seferlere ilişkin bilgi verildi.

İstanbul Havalimanı'nda bugün yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Türk Hava Yollarının günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat'ta yaklaşık 150 uçuşunun, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat'ta uçuş iptalinin gerekli olmadığının değerlendirildiği, 20 Şubat Perşembe günü yapılacak uçuşların ele alındığı ve ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 10 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda Pegasus tarafından 46, Ajet tarafından ise 22 uçuş iptali yapılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "21 Şubat Cuma günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 15 oranında uçuş iptali yapılmasına, bu kapsamda Pegasus tarafından 68 uçuş, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir. Her iki havalimanı içinde uçuş ekiplerinin uçuş programları işletmeler tarafından gözden geçirilmiş olup kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapılmıştır. Uçuş ekiplerindeki nöbetçi sayıları gözden geçirilmiş, gerekli takviyeler işletmeler tarafından yapılmaktadır."

Kar fırtınası İstanbul\'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

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Son Dakika 3.Sayfa Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Yüksel:
    kar esaret değil berekettir. 128 6 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Hadi İmamoğlu al eline kazma kürek temizle caddeleri 77 49 Yanıtla
  • İsmail Bayram:
    Adam doğru söylüyor işe falan gitmeyin yatın aşşa ki imamoğlu Rahat etsin şimdi kim uğraşıcak yolları temizlemekle 62 27 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    bi cacık olmaz 55 18 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    çözümü böyle bulmuş muhterem başkanımız?? 49 23 Yanıtla
  • ayşe onat:
    eveet nağmelerr gelmeye devam ediyor. hep uzaktan istanbul yönetildiği için uzaktan çalışmaya yeşil ışık yaktı.biraz İstanbul'a yakınlaşşsa sorunları görecek ama sorun sevmiyor beyfendi.uzağı da pek iyi göremiyor sanırım.saygılar 47 23 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    sen neden tatile gitmedin 46 21 Yanıtla
  • 19815530:
    şarap vakti geldi sakın dışarı çıkmayın belediye başkanımız şarap içmeye gidecek acaba hangi konsolosluk yeni adresi 35 20 Yanıtla
  • Firdevss null:
    Abartmsyin ya abartmayin 29 13 Yanıtla
  • Abdullah .:
    tüm calisanlara kolaylıklar verin allahim tek kişi çalışmıyor karla mucalede . 23 5 Yanıtla
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