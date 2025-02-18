Kar kalınlığı 40 santimetreyi bulabilir! AKOM'dan İstanbul için turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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Kar kalınlığı 40 santimetreyi bulabilir! AKOM'dan İstanbul için turuncu kodlu uyarı

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Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. AKOM, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı yayımlarken, kar yağışının cuma günü erken saatlerden itibaren etkisini artıracağı, cumartesi ve pazar günleri ise gün boyunca devam edeceğine dikkat çekti. Kar kalınlığının kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 santimetreyi bulması bekleniyor.

18.02.2025 15:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

VATANDAŞLARDAN TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Yayımlanan rapora göre; yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

AKOM'DAN ÖNERİLER

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek şu önlemleri önerdi:

  • Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi.
  • Hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

AKOM'un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

  • E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,
  • E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,
  • TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,
  • Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Kar kalınlığı 40 santimetreyi bulabilir! AKOM'dan İstanbul için turuncu kodlu uyarı

OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kar yağışının İstanbul'un tamamında etkili olacağını belirterek, okulların tatil edilme ihtimaline dikkat çekti. "Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor" diyen Tek, "Kar kalınlığı bölgeye göre 5 ila 30 santimetre arasında değişebilir. Bu nedenle valilik ve yetkililer, hava koşullarını göz önünde bulundurarak tatil kararı alabilir" ifadelerini kullandı.

Kar kalınlığı 40 santimetreyi bulabilir! AKOM\'dan İstanbul için turuncu kodlu uyarı

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Son Dakika 3.Sayfa Kar kalınlığı 40 santimetreyi bulabilir! AKOM'dan İstanbul için turuncu kodlu uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Volkan:
    troller ellerini ovuçturmaya başlamıştır diyeceğim ama alta hemen gelmiş bir tane. kar yağsa da trafik sıkışıp, arabalar yolda kalsa da ekrem'e, chp'ye,, ibb'ye saldırsak, algı yapsak diye metinleri şimdiden hazırlamışlardır. 974 342 Yanıtla
  • ÖTÜKEN null:
    eko hazırlık yap .Kuru sıkı ekrem 580 477 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    EKREMİN TROLLERİ DAHA KAR YAĞMADAN SAVUNMAYA GEÇMİŞLER ANLAŞILAN EKREM MAAŞLARINA ZAM YAPMIŞ 993 60 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    İBB hazır sıkıntı yok yeterki hükümetin ulaştırma Bakanlığına ait yollar açık olsun cahil halk sonra ekrem başkana sallıyor yollar kapalı diye 709 123 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    Ekrem tatil için hazırlık yapıyo demedi demeyin 417 7 Yanıtla
  • Can dostum:
    Ekrem İmamoğlu Hazır Bekliyor 342 3 Yanıtla
  • Batu Gun:
    trollerin yorumlarina dislikelar gelmis, yandas gt kili haberler.com simdi haberi siler yeniden yayinlar, yorumlari sildiklerinde dalga gecince "sosyal medyada algi yapiliyor" diye ciktilar ya. gerci ona da gelen yorumlari begenmedikleri icin haberi sildiler. ulan bari serefsizligi liyakatli yapin 298 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Abartmayın bence eski kışlar gibi kış mevsimi mi oluyor artık. 10 26 Yanıtla
  • 343734:
    hemen okulları tatil edin… eğitim şart! 4 1 Yanıtla
  • kamil erol:
    he he 3 aydır yağdıramadınız hergün kar felaket haberi 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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