İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Yayımlanan rapora göre; yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.
AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek şu önlemleri önerdi:
AKOM'un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:
Yapılan açıklama şu şekilde;
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kar yağışının İstanbul'un tamamında etkili olacağını belirterek, okulların tatil edilme ihtimaline dikkat çekti. "Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor" diyen Tek, "Kar kalınlığı bölgeye göre 5 ila 30 santimetre arasında değişebilir. Bu nedenle valilik ve yetkililer, hava koşullarını göz önünde bulundurarak tatil kararı alabilir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kar kalınlığı 40 santimetreyi bulabilir! AKOM'dan İstanbul için turuncu kodlu uyarı - Son Dakika
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