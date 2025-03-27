Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobilden inen kar maskeli 5 kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği, tekme, yumruk ve sopalarla darbetti.
Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü.
Polis, geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaşan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü - Son Dakika
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