Kar nedeniyle zor şartlarda doğan mucize bebeğin ismini Vali Gökmen Çiçek koydu

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Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile Didem Şimşek ve yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hamile Didem Şimşek'i güvenli bir şekilde ambulansa ulaştırmak amacıyla jandarma aracına bindirdi. Ancak yoğun kar nedeniyle ambulansa ulaşılamayınca, Şimşek aracın içinde doğum yapmak zorunda kaldı.

Doğumun ardından Didem Şimşek ve bebeği hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Didem Şimşek ve bebeğini hastanede ziyaret etti. Şimşek ailesi, Vali Çiçek ve Komutan Dedebağı'nın ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkürlerini iletti.

BEBEĞE ADINI VALİ GÖKMEN ÇİÇEK KOYDU

Vali Gökmen Çiçek, hastanede Şimşek'in yakınları ile bir süre sohbet etti ve yeni doğan bebeğin ismini "Alparslan Ayaz" koydu. Vali Çiçek'in bu jesti, Şimşek ailesi tarafından sevinçle karşılandı. Ayrıca, Vali Çiçek, zorlu hava koşullarına rağmen hızlı ve etkili müdahale eden jandarma ekiplerine teşekkür ederek onların bu tür olaylarda gösterdikleri özverinin önemine dikkat çekti.

Bu doğum, yoğun kar yağışı ve zorlu koşullara rağmen bir mucize olarak kayıtlara geçti. Vali Çiçek, Kayseri'nin zorlu kış şartlarında vatandaşlarının yanında olmaktan gurur duyduğunu belirtti.