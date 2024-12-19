Kara para davasında Polat çifti şirketlerinin peşinde - Son Dakika
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Kara para davasında Polat çifti şirketlerinin peşinde

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Mahkemede söz verilen sanık Polat çifti, şirketlerinin iadesini istedi. Dilan Polat, "Çok zorlanıyoruz. Tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

19.12.2024 12:48
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Kara para aklama suçlamasıyla Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 2. duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2. duruşması görülen davaya, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

SANIKLARA SÖZ VERİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı, sanıklara da söz hakkı verdi. Sanık Sıla Doğu, "Biz kimseyi tanımıyoruz. İddialara gelecek olursak, biz üç günlüğüne Kıbrıs'a gitmedik. Bahsettikleri Derkan Başer'in yüzünü dahi görmedik. Sağlık durumum iyi değil. Tedbirlerin kaldırılmasını ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

POLAT ÇİFTİ ŞİRKETLERİNİN İADESİNİ İSTEDİ

Engin Polat da kimseyi tanımadığını belirterek "Kendimizden eminiz. Şubelerimize el konuldu. Ticaretimizin başına dönmek ve şirketlerimizin iadesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. Sanık Dilan Polat da "Şerefim, haysiyetim ve çocuklarımın üzerine yemin ederim, ben hiçbirini tanımıyorum. Çok zorlanıyoruz. Tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Kara para davasında Polat çifti şirketlerinin peşinde

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Son Dakika 3.Sayfa Kara para davasında Polat çifti şirketlerinin peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Umt:
    Havadan gelmedi biliyoruz o kadar para ve mal o yüzden tedbir kararı asla kaldırılmamalı bunlar yine devam edecek. 49 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    İade edin de yine dolandırsınlar 40 1 Yanıtla
  • Orhan Pulat:
    çok zorlanıyorlar havyar elle yiyorlar evde çatal bıçak yok 34 0 Yanıtla
  • Nedim Karadağ:
    Çok zorluk çektikleri sosyal medya paylaşımlarında çok belli... 29 0 Yanıtla
  • Yusuf Miral:
    zengine adalet yok onlarıda verirler. 25 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İade olsa ne olacak kaldığı yerden devam yani 21 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    sölunun eserleri bunlar arkalar sağlam 17 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Bir inşaat işçisi enginin para içinde yüzmesi gökten zembille inmedi bu para Ne pok olduğunuzu herkes biliyor 16 1 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    bunlara muhabbet vermezlerse adaletlerini skmmm 13 1 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Karahanlı Sadakatınızı takdir ediyor ?? 9 0 Yanıtla
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