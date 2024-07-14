Kara para suçundan tutuklu bulunuyorlar! Polat çiftinin avukatından "Somut deliller yok, kamuoyuna bilerek yanlış bilgi veriliyor" çıkışı - Son Dakika
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Kara para suçundan tutuklu bulunuyorlar! Polat çiftinin avukatından "Somut deliller yok, kamuoyuna bilerek yanlış bilgi veriliyor" çıkışı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlarından bir açıklama geldi. Avukatlar, çiftin haksız yere tutuklu olduğunu belirtti. "İddianame içeriği ve dosyadaki somut deliller, müvekkillerin halihazırda tutuklu olduğu bu üç suçun işlenmediğini açıkça ortaya koymasına rağmen, kamuoyuna bilinçli olarak yanlış bilgiler servis edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

14.07.2024 15:04
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Kara para aklama, vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlarından açıklama geldi. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Polat çiftinin haksız yere hapiste oldukları ifade edilerek 657 sayfalık Nihai Aklama Ön Raporu'nda örgütsel faaliyetlere ilişkin bir delile ulaşılamadığı ve gelirlerin meşru yollardan elde edildiği belirtildi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlarından ortak bir açıklama yapıldı. Dava sürecine ilişkin yapılan açıklama Dilan Polat'ın resmi hesabından yayınlandı.

"3 SUÇU İŞLEMEDİKLERİ AÇIKÇA ORTADA"

Açıklamada "İlk olarak, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet Suçu'ndan dosya tefrik edilmiş ve tüm şüpheliler hakkında tahliye kararı verilmiştir. Bahse konu soruşturma dosyası halen derdesttir. Sayın savcılık makamı tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (Kara Para) ve Yasa Dışı Bahis Suçu (7258 Sayılı Kanuna Muhalefet) olmak üzere üç ayrı suçtan sanıkların cezalandırılması istemiyle iddianame tanzim edilmiştir ve gelinen aşamada 4 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dosyanın ilk duruşması yapılacaktır. İddianame içeriği ve dosyadaki somut deliller, müvekkillerin halihazırda tutuklu olduğu bu üç suçun işlenmediğini açıkça ortaya koymasına rağmen, kamuoyuna bilinçli olarak yanlış bilgiler servis edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"KAMUOYUNDA BELİRTİLENLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Müvekkillerin bahse konu suçları işleyip işlemedikleri hususunun detaylıca araştırıldığını ve 11.06.2024 tarihinde Masak tarafından 657 sayfalık Nihai Aklama Ön Raporu sunulduğu ifade edildi.Bahse konu raporun; 609. sayfasında; örgütsel faaliyetlere ilişkin bir delile ulaşılamadığı. 613. sayfasında; gelirlerin meşru yollardan elde edildiği, Yine aynı sayfada, kamuoyunda belirtilenin aksine, aslında kara para aklandığı yönündeki iddiaları mevcut imkanlar ve ulaşılan veriler doğrultusunda gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği vurgulandı.

"NİHAİ RAPOR DEĞİL, MASAK 1'NCİ RAPORU SERVİS EDİLDİ"

Açıklamanın devamında ise "Görüldüğü üzere, Nihai Aklama Ön Raporu'nda müvekkillerin halihazırda tutuklu olduğu diğer üç suçun oluşmadığı açıkça belirtilmiştir. Ancak üzücüdür ki kamuoyuna bu açık tespitlerin yer aldığı Nihai Rapor değil, savcılık makamının üstünlük tanıdığı MASAK 1. Rapor servis edilmiştir. Bu raporda aklama suçuna İlişkin eylemler olabileceği belirtilmiş ve 2. Raporda ise bu tarz eylemlerin olup olmadığına dair araştırma yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Ve nihayetinde yapılan araştırmalar sonucunda Nihai Aklama Raporu tanzim edilmiş ve bu raporda örgütsel faaliyetin olmadığı, gelirlerin meşru yollardan elde edildiği ve kara para aklandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir." dendi.

Engin Polat, Hukuk, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kara para suçundan tutuklu bulunuyorlar! Polat çiftinin avukatından 'Somut deliller yok, kamuoyuna bilerek yanlış bilgi veriliyor' çıkışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kara para suçundan tutuklu bulunuyorlar! Polat çiftinin avukatından "Somut deliller yok, kamuoyuna bilerek yanlış bilgi veriliyor" çıkışı - Son Dakika
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