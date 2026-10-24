Karabük Eskipazar\'da iki otomobilin karıştığı kazada araç devrildi, 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan biri devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar-Karabük kara yolu Köyceğiz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 78 AD 301 plakalı otomobil, Eskipazar'dan Karabük istikametine sol şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen S.B. yönetimindeki 41 BBZ 091 plakalı otomobilin sol yan kapılarına çarptı. Çarpışmanın ardından 78 AD 301 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan R.P. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.