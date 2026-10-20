Karabük Kayabaşı'nda park halindeki otomobil alev aldı, itfaiye söndürdü

Karabük'te park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kayabaşı Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeni ve otomobilde meydana gelen hasarın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.