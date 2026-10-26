Karak'ta 9 kişinin öldüğü kilise saldırısıyla bağlantılı 3 şüpheli yaralı yakalandı - Son Dakika
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Karak'ta 9 kişinin öldüğü kilise saldırısıyla bağlantılı 3 şüpheli yaralı yakalandı

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Ürdün'ün Karak ilinde geçen cuma günü bir kilisede cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı 3 silahlı şüpheli ise Karak'ta terk edilmiş bir evde güvenlik güçlerine ateş açtıktan sonra yaralı yakalandı.

Ürdün'ün Karak ilinde bir kilisede cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Karak vilayetindeki bir kilisede geçen cuma günü cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ürdünlü yetkililerin terör saldırısı olarak nitelendirdiği olayla bağlantılı 3 silahlı şüpheli gözaltına alındı.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, şüphelilerin Karak'ta terk edilmiş bir evde saklanırken tespit edildiğini bildirdi. Devlet medyasında yayımlanan açıklamada, şüphelilerin teslim olmayı reddederek güvenlik güçlerine ateş açtığı, verilen karşılık sonucu üç saldırganın yaralı bir şekilde gözaltına aldığı belirtildi. Güvenlik personelinden yaralanan olmazken şüphelilerin üzerinde çok sayıda ateşli silah ve mühimmat bulundu.

Ürdünlü yetkililer, saldırının "aşırılıkçı teröristler" tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA
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