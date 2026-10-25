Karaman'da 16 yaşındaki bisikletli, hafif ticari araca arkadan çarparak yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da 16 yaşındaki bisikletli, hafif ticari araca arkadan çarparak yaralandı

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Karaman\'da 16 yaşındaki bisikletli, hafif ticari araca arkadan çarparak yaralandı
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Karaman\'da 16 yaşındaki bisikletli, hafif ticari araca arkadan çarparak yaralandı
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Karaman Hamidiye Mahallesi'nde elektrikli bisiklet, aynı yönde seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı ve 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan yaralı çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karaman'da seyir halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan elektrikli bisikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Yaralı çocuğun ambulansa taşınması sırasında sağlık ekiplerine çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (16) idaresindeki elektrikli bisiklet, aynı yönde seyreden N.Ö. yönetimindeki 68 KE 415 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının ambulansa taşınması sırasında sağlık personelinin çevredeki vatandaşlara, "Dostlar, bir yardım edin" diyerek seslenmesi üzerine vatandaş hemen yardıma koştu. Ambulansa alınan yaralı çocuk daha sonra kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiHamidiye3. SayfaOtomobilKaramanGüncelÇocukSon Dakika

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