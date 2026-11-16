Karaman\'da kontrolden çıkan ticari taksi karşı şeride geçti, sürücü yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 70 T 0120 plakalı Hyundai marka ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjde bulunan beton mantar dubaları aşan araç, karşı şeride geçerek durabildi. Kazada taksi sürücüsü M.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis kaza yerinde önlem alırken, yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.