Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum

Geniş Video İzle

Narin Güran cinayeti davasında beklenen karar dün akşam saatlerinde çıkarken Türkiye'nin günlerdir beklediği gelişmenin ardından gözler 8 yaşındaki kızın katledildiği Tavşantepe Köyü'ne çevrildi. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşların Narin'in mezarı başında dua ettikleri görülürken köydeki sessizlik dikkatlerden kaçmadı.

29.12.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Türkiye'nin beklediği karar sonrası Narin'in katledildiği Tavşantepe köyü ilk kez görüntülendi. Dün adliye çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin bugün de benzer şekilde Tavşantepe köyünde alındığı görülürken, bölgede tam bir sessizliği hakim olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum

VATANDAŞLAR MEZARINA AKIN ETTİ

Minik Narin'in çiçek ve oyuncaklarla dolu mezarını yurdun dört bir yanından vatandaşların ziyaret ettiği görülürken, kalabalıkların mezarın başında dua ettikleri anlar da kameraya yansıdı.

Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum

"PLASTİK ÇİÇEKLERLE DONATILMIŞ MEZARI"

Öte yandan köydeki gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Merve Tokaz "Narin'in mezarına çiçekler bırakıyorlar. Canlı çiçekler konulmamış mezara. Ben bunu sormuştum, hiç solmasın diye. Narin'in mezarındaki bu çiçekler yok olmasın diye plastik çiçeklerle donatılmış Narin'in mezarı" ifadelerini kullandı.

Karar sonrası Narin\'in sırlarla dolu köyünde son durum

Narin Güran, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Yaşam, Hakim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Diyarbakırlılardan iyice soğudum. 129 70 Yanıtla
    Hasan Dalgalı:
    sen de ırkçılık yapmak için bahane arama Diyarbakır geneli ne alaka.. Hergün birçok yerde bir çok çocuk harcanıyor bu olay kamuya mal oldu diye Diyarbakır ne alaka nerden nasıl ırkçılık yapacağını şaşıran zihniyet 6 3
    mehmet Göçer:
    ne kadar da cahilsin 1 aile için komple şehir denmi soğudun kendi memleketine bak o zaman 5 2
    Hüseyin Kaplan:
    ender bir memleketini söylede biz sana geçmişten günümüze memleketinin cinayet ve tecavüz haberlerini aktaralım bakalım ozaman ne diyeceksin 3 3
  • Sener Senol:
    bütün köy halki katil hepsi katil 143 10 Yanıtla
  • Bülent Sanal:
    diyarbakir cok yehlikeli neler donuyor orda neler 108 37 Yanıtla
  • Veysel Yazar:
    gidin beni isteğiniz yere şikayet edin burada diyarbakır ile ilgili yorum yapan namussuzlar siz kimsiniz ki diyarbakır hakkında boş yere yorum yapıyorsunuz haddinizi bilin önyargılı zihniyetinizi kendinize saklayın 34 87 Yanıtla
    Hakikat:
    Merhum Emniyet Muduru Gaffar OKAN'i kim sehit etti.Sozum size cok sevmistiniz Gaffar Beyi.Bir Erzurum'da Gaffar Okan'a suikastciler suikast yapabilme cesaretini bulabilirler miydi? 3 2
  • yılmaz çelik:
    köy köy değil, insanları insan değil... 92 2 Yanıtla
  • Erdem Akca:
    Adalet yerini bulsa ne olacak giden Can Bir daha geri gelmeyecek 85 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.