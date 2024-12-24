Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti - Son Dakika
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Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti

Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti

İstanbul'da tartışma yaşadığı eşini döven 45 yaşındaki Halim Ç., araya giren 19 yaşındaki oğlunun boğazını kesti. Ağır yaralanan Yiğit Ç. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yakalanan baba Halim Ç., dehşetin aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldiğini ifade etti.

24.12.2024 10:31
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Dehşet saçan olay, 5 Aralık günü saat 22.47 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bir ihbar üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

BABASI TARAFINDAN BOĞAZI KESİLMİŞ

Verilen adrese hızla giden polis ekipleri, kan donduran bir olayla karşılaştı. Evde kanlar içinde bulunan 19 yaşındaki Yiğit Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye götürüldü. Yapılan kısa araştırmada Yiğit Ç.'nin babası Halim Ç. tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

ANNESİ DÖVÜLÜRKEN ARAYA GİRİNCE BIÇAKLANDI

İddialara göre, Halim Ç., evde 12 yaşındaki kızı ve oğlunun yanında eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Halim Ç. eşini dövmeye başladı. Yaşanan bu olay üzerine Yiğit Ç., araya girerek babasıyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası baba Halim Ç., bıçakla oğlunun boğazını kesti.

Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Polis tarafından olay yerinde yakalanan baba Halim Ç., verdiği ifadede, kavganın nedenini tam olarak hatırlamadığını belirterek, oğlunun yaklaşık 2 aydır psikolojik tedavi gördüğünü ve bir anlık sinirle bıçak kullandığını iddia etti. Soruşturmanın ardından baba Halim Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Yiğit Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • McA !:
    Bu Dünya hangi gezegenin Cehennemi acaba ? 2 0 Yanıtla
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