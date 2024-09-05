Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı - Son Dakika
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Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

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İstanbul Pendik'te sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. Büyük yankı uyandıran olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

05.09.2024 13:01
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Pendik'te Ertuğrul Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 16.10 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.

İŞLETME ÇALIŞANLARI KOCAYI DARP ETTİ

Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeye gitti. Koca ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve ortaya yeni çıkan görüntülerde işletmecilerin, kadının kocasına bıçak çekerek "Seni deşerim" diyerek tehdit ettiği, mağdur kadının ise mesajları anlatmaya çalıştığı görülüyor.

BÖREKÇİ MÜHÜRLENDİ, İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tarafların emniyet müdürlüğüne giderek karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine Ö.D. ve İ.D. polislerce yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Söz konusu börekçi dükkanı da zabıta ekiplerince, tabelalarının ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle mühürlendi.

Olayla ilgili konuşan mahalleli Koray Ay, "Duyduğumuz kadarıyla sipariş veriliyor börekçiye. Siparişi götüren kurye hanımefendiye mesajlar atıyor. Hanımefendinin eşi de börekçiye geliyor konuşmak için. Börekçideki arkadaşlar da gelen beyefendiye saldırıyorlar. 3 kişi saldırıyor sanırım, arkadan saldırıyorlar galiba. Mahallelinin gençleri de sinirlenmiş dükkanın camına taş atılmış galiba" dedi.

Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

İstanbul, 3-sayfa, Pendik, Yaşam, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Akif: Adalet yokki ülkede, yarın salarlar bu seferde tacizci kadının kocasını öldürür sonra olay tatlıya bağlanır, adalet olsa bu adamlar çok sağlam caydırıcı bir ceza almaları gerekir. Ülke Teksasa döndü.. 212 4 Yanıtla
  • Ali Saclı: komple kapansın 179 1 Yanıtla
  • uğur aksakallı: NASIL BİR SİNİRDİR KİNDİRKİ ADAMI ÖLDÜRESİYE DÖVÜYORLAR.EN AGIR CEZAYI ALSINLAR .KİMİN HAKLI OLDUGUNUNDA ÖNEMİ YOK.KİMSE DEVLET DAGİL ADALET DAGITSIN 128 1 Yanıtla
  • bülent C.: Az önce aldığım haber , işletme mühürlenmiş kapatılmış. Zanlılar ters kelepce içeri alınmış tutuklanmışlar olması gereken olmuş. 81 3 Yanıtla
  • Selçuk SEFEROĞLU: yakında ülkemizde pelerinli maskeli yiğitler çıksa şşırmam adaletsizlik zalimliği getirmiş vicdanlara 15 1 Yanıtla
  • Aykut Türkmen: Son zamanlarda bir çok yerde kira oranı Yüksek olan yerlerde ortalama 500 mt mesafede Sarıyer börekcisi adı altında bir çok ye i şube açılıyor. Bu normal mi. Vu paralar börek pişirerek çıkar mı? Devasa masraf var şubeler de. Elektrik su eleman bu masraflar 100-150 TL lik hesaplar ile nasıl ödeniyor Ayrıca işletmeler eşyanın tabiyatına aykırı şekilde iç mimari maliyet ile kuruluyor Alınan ekipmanlar da sıfır gibi duruyor Bu kadar masraf neyin aklaması Başka bir PD olayı gibi geliyor sanki Bak ben demem de yarın bir gün birisi çıkar der bu değirmenin suyu nereden geliyor diye? Sebastian 14 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı - Son Dakika
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