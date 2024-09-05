Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

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Sisi\'nin gelişi gibi gidişi de olay

Tepkisi merak ediliyordu! Nikahtan saatler sonra yaptığı çıkış çok konuşulacak

Pendik'te Ertuğrul Gazi Caddesi'nde geçtiğimiz Salı günü saat 16.10 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, genç kadın evinin karşısında bulunan börekçiden sipariş verdi. Siparişleri eve götüren personel siparişleri kadına teslim ettikten sonra telefonla genç kadına mesaj atarak arkadaşlık teklif etti.

İŞLETME ÇALIŞANLARI KOCAYI DARP ETTİ

Bu durumu kadının kocasının öğrenmesinin ardından, kadının kocası U.B. işletmeye gitti. Koca ile işletmede çalışanlar arasında çıkan kavgada U.B. işletme çalışanı İ.D.'yi yaraladı. İşletmenin başka bir çalışanı olan Ö.D.'nin de olaya dahil olmasıyla birlikte U.B. isimli şahıs da yaralandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve ortaya yeni çıkan görüntülerde işletmecilerin, kadının kocasına bıçak çekerek "Seni deşerim" diyerek tehdit ettiği, mağdur kadının ise mesajları anlatmaya çalıştığı görülüyor.

BÖREKÇİ MÜHÜRLENDİ, İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tarafların emniyet müdürlüğüne giderek karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine Ö.D. ve İ.D. polislerce yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Söz konusu börekçi dükkanı da zabıta ekiplerince, tabelalarının ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle mühürlendi.

Olayla ilgili konuşan mahalleli Koray Ay, "Duyduğumuz kadarıyla sipariş veriliyor börekçiye. Siparişi götüren kurye hanımefendiye mesajlar atıyor. Hanımefendinin eşi de börekçiye geliyor konuşmak için. Börekçideki arkadaşlar da gelen beyefendiye saldırıyorlar. 3 kişi saldırıyor sanırım, arkadan saldırıyorlar galiba. Mahallelinin gençleri de sinirlenmiş dükkanın camına taş atılmış galiba" dedi.