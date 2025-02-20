Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek - Son Dakika
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Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

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Yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken bir motokurye müşterisinin isteği karşısında şoke oldu. "Ağabey yemeğim sıcak gelir mi?" diye soran müşterisine karlı havada çektiği videoyla esprili şekilde yanıt veren motokurye, "Gelir tabii kardeşim" dedi. Motokuryenin videosu sosyal medyayı ikiye böldü.

20.02.2025 09:49
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Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken motokuryenin çalışırken çektiği bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karlı havada sipariş teslimatı yapan motokurye, bir müşterisinin "Ağabey yemeğim sıcak gelir mi?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

"BU HAVADA SICAK GELMEYECEK, NE ZAMAN GELECEK?"

Müşterisinin sorusuna çektiği videoyla yanıt veren motokurye esprili bir şekilde, "Gelir tabii kardeşim. Bu havada sıcak gelmeyecek de ne zaman gelecek?" dedi. Videonun hızla yayılmasıyla, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Motorkuyenin videosu sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, motokurye mesleğinin amacının bu olduğunu ve bu şekilde para kazandıklarını savunurken bazı kullanıcılar ise durumun insani boyutuna dikkat çekti. Kullanıcılardan bazıları, karlı havada çalışan motokuryelere saygı gösterilmesi gerektiğini, olumsuz hava koşullarında sipariş verilmemesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

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Son Dakika 3.Sayfa Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • aragorn:
    BU KARDEŞLERİMİZE ALLAH KOLAYLIK VERSİN 38 4 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Accık akıl kullanılsa bu soru sorulmaz yaniii.Adamlar Yolda gelirken soğutmak için bekleme yapmıyorlardır.Kuryenin esprili cevabı güzel bence. 33 5 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    müşteriyle böyle konuşamazsın hadsiz cahil beğenmiyorsan yapma 0 29 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ben yağmurlu havalarda, kış aylarında sipariş vermiyorum. eğer illaki vereceksem nota, canınızın sağlığı benim karnımın açlığından daha önemli. lütfen yavaşça ve dikkatlice getirin isteğimi tarzında bir şeyler yazıyorum. Bu adamlar siz karnınızı doyuracaksınız diye ölmek, hayatlarını riske atmak zorunda değil. bu adamlara kibar davranın. 19 0 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Ben biliyorum sığır yeğenim bile bu havada Sipariş vermiş kurye arkadaşı kapıda gördüm ben utandım onun adına ben özür diledim 6 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    benim bütün motorlarımda elektirikli ısıtıcı var hep sıcak gidiyor ben pideciyim 4 1 Yanıtla
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