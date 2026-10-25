Kars Emniyet Müdürlüğünde yangın tatbikatı itfaiye ve sağlık ekipleriyle yapıldı - Son Dakika
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Kars Emniyet Müdürlüğünde yangın tatbikatı itfaiye ve sağlık ekipleriyle yapıldı

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Kars Emniyet Müdürlüğünde yangın tatbikatı itfaiye ve sağlık ekipleriyle yapıldı
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü binasında, itfaiye ve sağlık müdürlükleri iş birliğinde tahliye, kurtarma ve yangına müdahale tatbikatı yapıldı. Tatbikatta personel yangın söndürme tüplerini uygulamalı kullanarak ilk müdahale yöntemlerini deneyimledi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelin yangınlara karşı bilinçlendirilmesi ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerinin uygulanması amacıyla kapsamlı yangın tatbikatı düzenlendi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nda yangınlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla tahliye, kurtarma ve yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta personele yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen tatbikatta, yangın sırasında izlenmesi gereken tahliye ve müdahale yöntemleri uygulamalı olarak ele alındı.

Senaryo gereği meydana gelen yangının ardından bina içerisindeki personelin güvenli şekilde dışarı çıkarılması sağlandı. Tahliye sürecinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin olay yerine müdahalesi, bina içerisindeki hareket tarzı ve kurtarma aşamaları tatbikat kapsamında uygulandı.

Tatbikatın devamında personele yangının ilk aşamasında yapılması gereken müdahaleler konusunda bilgi verildi. İtfaiye görevlileri, yangın söndürme tüpleri ile diğer ekipmanların doğru ve güvenli kullanımını anlattı.

Oluşturulan kontrollü alanda yangın söndürme işlemi uygulamalı olarak gösterilirken, personel de söndürme tüplerini kullanarak müdahale yöntemlerini deneyimleme imkanı buldu. Böylece teorik bilgilerin sahada uygulanması sağlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, yangın sırasında ve sonrasında izlenmesi gereken güvenli hareket tarzları üzerinde duruldu.

Gerçekleştirilen tatbikatla İl Emniyet Müdürlüğü personelinin bir yangında paniğe kapılmadan hareket etmesi, binanın hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi, yangına ilk müdahalenin doğru ekipmanla yapılması ve ilgili ekiplerle koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlandı.

Tatbikat, yapılan uygulamaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeEğitimGüncelKarsSon Dakika

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