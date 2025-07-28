Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, hayatını şokunu yaşadı

Yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu havaya savrularak yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının kontrollü şekilde geçiş yaptığı sırada, hızını düşürmeyen sürücünün kadına çarptığı ve kadının metrelerce savrulduğu görülüyor.