Kocaeli'de bir apartman dairesinde ev sahibi kiracısını evden çıkarmak istedi. Bu talebini kiracısına ileten ancak olumsuz yanıt alan ev sahibi, yaşanan tartışmanın ardından daireye zorla girmeye çalıştı.
Dairede yalnız olduğu öğrenilen kiracı kadın, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde ev sahibinin dairenin kapısını zorladığı, içerideki kadının ise panik içinde "Ne yapıyorsun ya sen" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.
Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, hem kiracının hem de ev sahibinin tutumunu tartışmaya açtı. Hukukçular ise bu tür durumlarda izlenmesi gereken yasal yolların altını çizerek, zorla eve girmenin suç teşkil edebileceğini vurguladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karşısındaki bir kadın! Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu - Son Dakika
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