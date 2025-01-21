Kartalkaya'daki Faciadan Kurtulan Vatandaş: Hiçbir Alarm Çalmadı - Son Dakika
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Kartalkaya'daki Faciadan Kurtulan Vatandaş: Hiçbir Alarm Çalmadı

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Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı otel yangını faciasından kurtulan bir vatandaşın anlattıkları gündem oldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan vatandaş, "Otelde ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne de yangın tüpü vardı, canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

21.01.2025 12:46  Güncelleme: 13:06
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı yangın faciasından yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Yangından 2 çocuğu ve eşiyle sağ olarak kurtulan bir vatandaş, ihmaller zincirine dikkat çekerek, "Otelde ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne yangın tüpü vardı, canımızı zor kurtardık" dedi.

Yangında can pazarının yaşandığı otelde ailesiyle konaklayan vatandaş, Ekol TV'ye konuştu.

Otelde ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne de yangın tüpü bulunmadığını söyleyen vatandaş, "Canımızı zor kurtardık" diyerek o anları gözyaşları içinde anlattı:

"Saat 03.00, 3.30'a doğru dumanı ve gürültüyü duyup 2 çocuğum ve eşimle uyandık. Güya yangın dedektörü varmış hiçbir şey çalmadı. Biz 7'nci kattaydık. Otelin üst katları doluydu. 10'uncu kata kadar insan vardı. Hiçbir şey uyarı ve alarm çalmadı. Dumandan göz gözü görmüyordu. Bizim durumumuz iyi ama çocuklarımın arkadaşları eşleri vardı. Yan odamızdalardı, kapılarını çaldık ama bilmiyorum biz kendimizi zor kurtardık. Babaları geldi hastanelere bakıyor şimdi. Otel kalabalıktı. Yüzde 80'i dolu diyorlar. Kominin biri yangının restorandan çıktığını söyledi. Yaz döneminde yeni bir elektrik tesisatı kurmuşlar. Uyanan uyandı ama biz koridora çıktığımızda duman her yeri sarmıştı. Biz çıktığımızda yangın çıkalı bir saat olmuştu."

Kartalkaya\'daki Faciadan Kurtulan Vatandaş: Hiçbir Alarm Çalmadı

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'daki Faciadan Kurtulan Vatandaş: Hiçbir Alarm Çalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ersan Yiğit:
    Yangın alarm sistemi, otomatik yangın söndürücüler, Yangın merdiveni yokmuymuş yoksa nasıl denetimlerden geçiyor denetimleri kim yapıyor 38 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah Rahmet Eylesin Ailelere Sabır Diliyorum 11 0 Yanıtla
  • istanbul3434:
    allah sizin cezanizi versin, bu ne buyuk ihmal. bunlara devlet izin veriyor suclu onlar. nasil alarm veya yangin meediveni olmaz 2 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ülkemizde hiçbir şeyin denetimi yok yani zengine denetim sadece göstermelik malesef. 0 0 Yanıtla
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