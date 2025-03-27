Kartalkaya\'daki otel faciasında 6 şüpheliye daha tutuklama! Toplam sayı 20 oldu

Bolu'da Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunu bildirdi.

6 KİŞİYE DAHA TUTUKLAMA KARARI

Bakan Tunç, faciaya ilişkin kusurlu bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur. Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

OTEL SAHİBİNİN EŞİ VE 2 KIZI DA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın ardından 9 kişi hakkında daha yakalama kararı verilmişti. Aralarında yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ile elektrik teknisyeni Muharrem Şen tutuklanmıştı.