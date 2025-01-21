Kartalkaya\'daki otelden yangın öncesi paylaşım: Köroğlu Dağları seni çağırıyor

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Yerine gelecek isim bile belli

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Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece yarısı başlayan yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Olayın aydınlatılması için 4 başmüfettiş görevlendirilirken Sağlık, İçişleri ve Kültür Turizm bakanı incelemelerde bulunmak için bölgeye gidiyor.

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Otelde gün ağarınca ortaya çıkan manzara yaşanan felaketin boyutlarını gözler önüne sererken yangından saatler önce yapılan bir paylaşım ise kısa sürede gündem oldu.

GECELİĞİ 30 BİN TL'YE YAKLAŞIYOR

Yangında küle dönen Grand Kartal Otel'in Instagram hesabından paylaşılan hikayede "Köroğlu Dağları seni çağırıyor" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Geceliği ortalama20 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen otel bölgenin en pahalı konaklama adreslerinden biri olarak gösteriliyordu.