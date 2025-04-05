Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş - Son Dakika
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Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş

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Bolu'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin bilirkişi raporu, korkunç bir ihmali daha ortaya çıkardı. Raporda yangın başladıktan 12 dakika sonra personelin elektrikli otopark kapısını zorla açarak araçları kurtarmaya çalıştığı ve bu şekilde içeri giren oksijenin yangını körüklediği saptandı.

05.04.2025 08:45
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Okulların tatil olması nedeniyle çocuklu ailelerden oluşan vatandaşlar yangına uygularında yakalandı. Alevler kısa sürede binayı sararken yangın alarmı, yangın merdiveni dahil çok sayıda ihmal gün yüzüne çıktı. Facianın "geliyorum" dediği korkunç bir ihmal daha bilirkişi raporuyla ortaya çıktı.

ARABALARI KURTARIP İNSANLARI UNUTMUŞLAR

Raporda alınmayan önlemler ve ihmaller zincirleri tek tek sıralanırken aynı zamanda yangının yayılmasına ve karbondioksidin üst katlara kadar çıkmasına personelin otoparktaki arabaları kurtarma çabasının etkili olduğu anlaşıldı. Gazete Oksijen'den Esen Dolma'nın haberine göre; raporda yangının saat 03.17'de çıktığı, bundan sadece 12 dakika sonra personelin vatandaşlara bilgi vermek veya yardım etmeyi denemek yerine elektrikli otopark kapısını zorla açtıktan sonra arabaları tahliye ettikleri yer aldı. Sadece kendileri çıkmak için bile kapıyı aralamaları yangının gelişimini hızlandırmasına yeterli olacağının belirtildiği raporda araçları çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olduğu aktarıldı.

HATALI TADİLATLAR

Raporda personelin temel yangın eğitimi almadığının görüntülerle sabit olduğu aktarıldı. Öte yandan, geçmiş yıllarda binanın 11 ve 12'nci katlarında yapılan hatalı tadilatlar nedeniyle 10'uncu kattan sonra merdiven boşluğu bulunmadığı için zehirli duman ve gazların tahliye olabileceği bir hava çıkışı bulunmadığı ve büyün zehirli gazların kat koridorlarına büyük bir hızla dolduğu ve insanların zehirlenmesine ve ölümüne yol açtığı da raporda tespit edildi.

Faciada yakınlarını kaybedenler ve gönüllüler tarafından kurulan "Başka Canımız Yok" isimli platform, 13 Nisan Pazar günü saat 12.00'de otelin önünde bir anma töreni düzenleyecek. Faciada hayatını kaybedenler, bu törende anılacak.

Kartalkaya\'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Necdet Kır:
    mala değer verildiğini kadar insanlara değer verilseydi bu güzel ülkem şimdi böylemi olurdu. 0 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Araba önemli 0 0 Yanıtla
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