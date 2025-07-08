Kartalkaya duruşmasında "yangın raporu" tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi - Son Dakika
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Kartalkaya duruşmasında "yangın raporu" tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi

08.07.2025 10:55
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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin görülen davanın ilk duruşması 2. günde devam ediyor. Sanık Bolu İl Özel İdaresi Eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, denetimlerde yangın raporunun dosyada olduğunu, mağdur avukatı ise dosyada rapor olmadığını söyledi. Özel, avukatın sorusu üzerine, "Yangın raporu alınana kadar otelin kapatılması gerekirdi" dedi.

Bolu'da 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 sanığı yargılandığı davanın ilk duruşması ikinci günde devam ediyor. Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanan ve hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen sanık Bolu İl Özel İdaresi Eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, sanık kürsüsüne gelerek savunma yaptı.

"YANGIN YETERLİLİK BELGESİ DOSYADA YOK"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; duruşmada Mehmet Özel şunları söyledi:

Mağdur Avukatı: Kendi denetimlerinizde ruhsatın yeterli olup olmadığını incelediniz mi? Beş denetimin ikisi sizin döneminizde yapılmış.

Sanık Mehmet Özel: Yangın raporu evrak üzerinden incelenir. Turizm alanı dışındaki yerlere denetime giderek yetkisiz şekilde işlem yapmışız. Usulsüz denetim yapmışız.

Mağdur Avukatı: Yangın yeterlilik belgesi dosyada yok. Sizin döneminizde de bulunmuyor. Bu belgenin varlığını araştırdınız mı?

Sanık Mehmet Özel: Yangın raporu bir kere verilir.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Sanık avukatı sorulara itiraz etti. Mağdur aileleri ise, "Cevaba göre soru soruyoruz" diyerek karşılık verdi. Avukatlar arasında salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

"YANGIN RAPORU DOSYADA VARDI"

Mağdur Avukatı: Ruhsat verildikten sonra yönetmeliğe göre dosyayı kontrol ettiniz mi?

Sanık Mehmet Özel: Evet, kontrol ettim. Yangın raporu dosyada vardı.

Mağdur Avukatı: Dosyada rapor olmadığı için bu soruyu sordum. Teşekkür ederim.

"YANGIN RAPORU YOKSA OTELİN KAPATILMASI GEREKİRDİ"

Mağdur Avukatı: Denetimlere giderken üstlerinize haber verdiniz mi?

Sanık Mehmet Özel: Evet, haber verdim. Üstüm genel sekreter yardımcısıydı.

Mağdur Avukatı: (İl Özel İdaresi Genel Sekreteri) Sırrı Bey, kendisine bilgi verilmediğini, haberi olsaydı soruşturma açacağını söyledi.

Bu diyalogların ardından mağdur avukatı başka bir sanığa aynı konuyla ilgili soru yöneltmek istedi.

Mağdur Avukatı: Yangın raporu yoksa ne yapılır?

Sanık Mehmet Özel: Yangın raporu alınana kadar otelin kapatılması gerekirdi.

"ASANSÖR TADİLATI BİZE BİLDİRİLMEDİ"

Mağdur Avukatı: Yapıda değişiklik olmadığı sürece yangın raporu alınmaz dediniz. Ancak otelde asansör tadilatı yapılmış. Bu bir değişiklik değil mi?

Sanık Mehmet Özel: Bu durumdan haberimiz yok. Bize yalnızca mimari değişiklik olursa bilgi verilir.

Sanık Avukatı: Otel yönetiminden kim sizinle veya kurumla iletişime geçiyordu?

Sanık Mehmet Özel: Hatırlamıyorum.

Kartalkaya, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya duruşmasında 'yangın raporu' tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi - Son Dakika

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