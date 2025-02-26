Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği facianın yangını hala yüreklerde devam ederken konunun araştırılması için Meclis'te Kartalkaya komisyonu kurulmuştu.
Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu bugün toplanırken salonda beklenmeyen bir gerginlik yaşandı.
CHP milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un komisyona bilgi vermesini, aksi takdirde toplantıya katılmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı.
Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok oturuma ara verirken, CHP milletvekilleri komisyon toplantısına katılmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler - Son Dakika
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