Metan gazı yangını 10'uncu gününde! Rahatlatan haber geldi - Son Dakika
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Metan gazı yangını 10'uncu gününde! Rahatlatan haber geldi

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devam eden metan gazı yangınında ekiplerin bölgede bekleyişi sürerken, 10'uncu günde alevlerin ilk güne oranla azaldığı görüldü.

27.02.2025 11:09
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Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), doğal gaz dağıtım şirketi ve polis ekibi sevk edildi. Yüzeye çıkan yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yaşanan parlamada yüzünden hafif yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kartepe'deki Metan Gazı Yangını 10. Günde Azaldı

KONTROLLÜ OLARAK SÖNDÜRÜLÜP TEKRAR ALEVLENDİRİLDİ

Yangın nedeniyle doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri evlere giden gaz akışını kısa süreli durdurdu. Halen yangının devam ettiğini gören ekipler, durumu yetkililere bildirdi. Yangından bir gün sonra bölgeye gelen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) uzman ekipleri, itfaiye tarafından kontrollü olarak söndürülen yangından numune aldı. Numunenin alınmasının ardından yangın yeniden kontrollü olarak alevlendirildi.

Kartepe'deki Metan Gazı Yangını 10. Günde Azaldı

KISMİ OLARAK AZALDI

Numuneler üzerine yapılan incelemede, yanan gazın metan olduğu anlaşıldı. 10 gündür süren yangında alevlerin kısmi olarak azaldığı görüldü. Ekiplerin bölgede bekleyişi sürüyor.

Kartepe'deki Metan Gazı Yangını 10. Günde Azaldı
Kartepe'deki Metan Gazı Yangını 10. Günde Azaldı
Metan gazı yangını 10\'uncu gününde! Rahatlatan haber geldi

3-sayfa, Kocaeli, Kartepe, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metan gazı yangını 10'uncu gününde! Rahatlatan haber geldi - Son Dakika

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