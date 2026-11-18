Kastamonu'da jandarmanın yakaladığı 40 kişiden 17'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-15 Kasım tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda hakkında yakalama kararı bulunan 40 kişi yakalandı; kesinleşmiş hapis cezası olan 17 kişi işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan 40 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçların aranan şahısların yakalanmasına yönelik 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 40 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kaynak: İHA
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