Kastamonu Hanönü'de halk pazarında otomobilin çarptığı kadın bacağından yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu Hanönü'de halk pazarında otomobilin çarptığı kadın bacağından yaralandı

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Kastamonu Hanönü\'de halk pazarında otomobilin çarptığı kadın bacağından yaralandı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde halk pazarında kadına otomobil çarptı; çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının bacağının üzerinden geçti. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde halk pazarında otomobilin çarparak bacağının üzerinden geçtiği kadın yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesinde kurulan halk pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 37 PC 030 plakalı otomobil, pazarda alışveriş yapan F.M.'ye çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının bacağının üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağ ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
KastamonuYaralanma3. SayfaİncelemeHanönüGüncelKazaSon Dakika

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