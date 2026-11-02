Kastamonu İnebolu\'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda tartıştığı husumetlisini tabancayla yaralayan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Belence köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Y.E. ile A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E., yanındaki tabancayla A.Ç.'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan A.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Y.E. ise kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.