Kastamonu Obruk\'ta 1,5 yıldır boş duran ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkez ilçesi Obruk köyü Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde 1,5 yıldır kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.