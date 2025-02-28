Kavgada tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı, karnındaki bebeği öldü - Son Dakika
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Kavgada tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı, karnındaki bebeği öldü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kadının akrabası tarafından vurulan 9 aylık hamile bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının karnındaki bebek, maalesef kurtarılamadı. Olaya karışan iki kişi ise polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

28.02.2025 14:04
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kavga ettiği kadının akrabası S.D. (14) tarafından tabancayla vurulan 9 aylık hamile H.D. (29) ağır yaralandı, karnındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. ve D.B. (25) adlı kadınlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında D.B., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.B.'nin akrabası olan S.D. de olaya karıştı. S.D., D.B.'nin elinden aldığı tabanca ile H.D.'yi vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile H.D.'nin karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan H.D.'nin tedavisi sürürken, D.B. ile S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

Kavgada tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı, karnındaki bebeği öldü

Tekirdağ, 3-sayfa, Asayiş, Kavga, Polis, Bebek, Çorlu, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kavgada tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı, karnındaki bebeği öldü - Son Dakika

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