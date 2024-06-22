Kaya Sabancı\'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı suskunluğunu bozdu

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda korumaları ile birlikte Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı darbettiği iddia edilen Bodrum Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı sessizliğini bozdu.

Olay Göltürkbükü'nde bulunan Bodrum'un en ünlü sitelerinden birinde yaşandı. Kaya Sabancı bahse konu site içerisinde açılışı yapılan bir restorana davetli olarak gitti. İddiaya göre restoranda karşılaştığı sitenin sahibi Vedat Aşçı'ya selam verdiği ve Aşçı'nın bir anda Sabancı'ya korumalarıyla beraber saldırarak darp ettirdiği öne sürüldü. Olayın ardından Sabancı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Sabancı tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi.

Vedat Aşçı

"İDDİALAR ASILSIZ"

Mandarin Oriental Bodrum Hukuk Müşaviri Avukat Başak Orkun tarafından Vedat Aşçı ile Kaya Sabancı arasında yaşanan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Vedat Aşçı ile ilgili iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

"VEDAT AŞÇI, KAYA SABANCI'NIN SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRISINA UĞRADI"

Açıklamada, "Basında Kaya Sabancı ve vekilleri tarafından Mandarin Oriental, Bodrum oteli ve yatırımcısı Vedat Aşcı ile ilgili aleyhimize isnad edilen gerçek dışı, abartılı ve asılsız iddialara karşı iş bu açıklamayı yapma gereğini üzülerek duymaktayız. 20 Haziran 2024 tarihinde otelimiz içerinde bulunan Hakkasan adlı işletmenin etkinliğinde Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğramış ve ne yazık ki taraflar arasında hepimizi üzen tatsız bir hadise yaşanmıştır. Akabinde olay taraflarca yargıya intikal ettirilmiştir." denildi.

Vedat Aşçı

Otel tarafından yapılan açıklamada, "Kaya Sabancı tarafından tesise sağlık ekiplerinin girişinin müvekkil otel ve Vedat Aşcı tarafından geciktirildiği/engellendiğine dair iddiaları da diğer iddiaları gibi tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır." ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAK"

Açıklamanın devamında, "Müvekkilimizi hedef alan bu gerçek dışı suçlamalar karşısında Mandarin Oriental, Bodrum hukuk müşavirleri olarak gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Basını yanlış yönlendiren bu asılsız iddialar karşısında cevap hakkımızı kullandığımızı ancak olayların adli makamlara intikal etmesi sebebi ile bundan sonraki sürecin yasal olarak takip edileceğini siz değerli kamuoyuna bildiririz." ifadeleri yer aldı.

NE OLDU?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde darbedilen 71 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, hastaneye kaldırıldı. Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı. Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti. Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KAYA SABANCI HASTANE ÇIKIŞI KONUŞTU

Hastane çıkışı konuşan Sabancı, "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darbedildik. Ben restoran açılışına gittiğimde yanındaki kişiye 'Merhaba Mustafa' dedim, Vedat Aşçı beni gördü, 'Ulan sen buraya mı geldin?' deyip, gözümün üzerine yumruk attı." dedi.

"'BU ADAMI ALMAYIN' DESE DÖNER GİDERDİM"

Yumruk sonrası yere düştüğünü ve 3 dakika kimsenin kendisine yardım etmediğini söyleyen Sabancı, "Daha sonra bir kadın bana yardıma geldi. Ben akşam zaten davetliydim açılış olduğu için. Davet edilmesem yine gitmezdim. Vedat Bey, kapıya söylese 'Bu adamı almayın' diye o bana daha büyük hakaret. Ama öyle bir talimat verse ben döner giderim, girmezdim içeri." ifadelerini kullandı.

"ELMACIK KEMİĞİM KIRILDI"

Kaya Sabancı, "Gözaltı damarımda çatlaklık var. Elmacık kemiğinde kırık var, 2-3 gün sonra ameliyat olacağım. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun? Ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim ben." şeklinde konuştu.