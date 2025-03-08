Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldüren sanıktan şaşırtan savunma - Son Dakika
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Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldüren sanıktan şaşırtan savunma

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Muğla'da, 53 yaşındaki kayınpederi Şükrü Aysu, 52 yaşındaki kayınvalidesi Adile Aysu ile 49 yaşındaki komşusu Muhammet Akbaba'yı öldürüp, Esat Ulu ve Serdar Genç'i yaralayan, cinayetleri işlediğini itiraf eden 42 yaşındaki Özcan Aybey duruşmada, "Kayınpederim, kayınvalidem ve Muhammet Akbaba'yı öldürmedim. İkametlerine bile gitmedim" dedi

08.03.2025 12:41  Güncelleme: 13:15
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi Şükrü Aysu (53), kayınvalidesi Adile Aysu (52) ile Muhammet Akbaba'yı (49) öldürüp, Esat Ulu ve Serdar Genç'i yaralayan Özcan Aybey (42), soruşturma sırasında verdiği ifadeyi duruşmada değiştirdi. Daha önce cinayetleri işlediğini itiraf eden Aybey, "Kayınpederim, kayınvalidem ve Muhammet Akbaba'yı öldürmedim. İkametlerine bile gitmedim" dedi.

Olay, geçen 29 Haziran'da saat 07.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Özcan Aybey, boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey'in (25) babası Şükrü Aysu'nun evinin önüne gitti. Aybey ve kayınpederi Şükrü Aysu arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan Şükrü Aysu'nun eşi Adile Aysu da dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Özcan Aybey, yanında getirdiği tabancayla kayınpederi Şükrü Aysu ve kayınvalidesi Adile Aysu'ya peş peşe ateş edip, kaçtı. Olay sırasında evde bulunan ve silah seslerini duyan eşi Nazlı Aybey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aysu çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİYİ DAHA VURDU

Olay yerinden kaçan Özcan Aybey, başka bir villaya giderek çalışan Muhammet Akbaba'yı vurdu. Şüpheli ardından Esat Ulu ve Serdar Genç'in yaşadığı eve gitti. Aybey, kendisini elinde tabancayla görüp, tartıştığı Ulu ve Genç'i de yaralayarak otomobiliyle kaçtı. Yaralanan Akbaba, Ulu ve Genç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akbaba hayatını kaybetti, diğer 2 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldüren sanıktan şaşırtan savunma

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aybey'in kaçtığı otomobili, Çalış mevkisinde ormanda terk edilmiş halde buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Özcan Aybey'i yakaladı. İlk ifadesinde, Aybey'in eşiyle problemler yaşadığını, sebebinin kayınpederi ve kayınvalidesi olarak gördüğünü, kavga edince de sinirlenerek onları ve araya giren Muhammet Akbaba'yı vurduğunu söylediği öğrenildi. Cenazeler toprağa verilirken, şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Özcan Aybey hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; sanık Aybey'in cinayetleri nasıl işlediğiyle ilgili detaylara yer verildi. Eşini kıskanması nedeniyle kayınpederi, kayınvalidesini öldürdüğü, Esat Ulu'yu yaraladığı, onun yanında olan Serdar Genç'i yaraladığı ve daha önce hiçbir husumetinin bulunmadığı, sırf öldürmüş olmak için Muhammet Akbaba'yı öldürdüğüne yer verildi. İddianamede, sanık Özcan Aybey için 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu sanık Özcan Aybey'in Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Öldürülen Muhammet Akbaba'nın eşi, iki kızı ve taraflar avukatları salonda yerlerini alırken, Özcan Aybey, SEGBİS aracılığı ile duruşmaya bağlanarak savunma yaptı.

Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldüren sanıktan şaşırtan savunma

"GÖRÜŞME TALEPLERİME TERS CEVAPLAR GELDİ"

Sanık Aybey, olaydan iki gün önce kayınpederi Şükrü Aysu'nun evinin yanına geldiğini belirtip, "'Evimi boşaltın' dedi. Tartışmaya başladık. Eşim Nazlı ile hiçbir sıkıntımız yoktu. O da dışarı çıktı. Jandarma Komutanı'nı aradım. Ekipler geldi. Kayınpederim eşimi ve çocuğumu götürmeye kalktı. Jandarma, 'Karakola gideceğiz' dedi. İfade vermek için karakola gittiğimde eşimin benden şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı verildiğini öğrendim, o an çok üzüldüm. Olaydan bir gün önce aile ile yaptığım görüşmeden çocuğu göstermeyeceklerini, çocuğu kendilerinin alacağını söylediler. Bu süre zarfında araya birilerini soktum, görüşme taleplerimi ulaştırdım ama ters cevaplar geldi. Çocuğumu görme ve eşimle konuşma derdine düşmüştüm. Bu gerginlikler yaşanırken alacağım için icraya verdiğim S.T. geldi. O da yaşadıklarımı bildiği için bana 'Senin işini ben halledeceğim' dedi. O gece arabada beraberdik. Araba da uyuyup kalmışım. Sabah birisi camı tıklattı. Kim olduğunu bilmiyorum. 'S.T. senin işi halletmiş' diyerek silahı bıraktı, gitti. Zaten uyku sersemiydim. Bu arada Esat isimli şahsın eşimi ve çocuğumu İstanbul'a götüreceğini duydum. Onun evine gittim. Çıktığımda Nazlı burada mı, çocuğum burada mı diye bağırdım. Bana silahla ateş etti. Elim tetikte bekliyordum. Ben de ateş ettim. Oradaki Serdar Genç isimli kişiyi ben vurmadım. Bir kişi daha olduğunu daha sonra jandarmada öğrendim. Kayınpederim, kayınvalidem ve Muhammet Akbaba'yı öldürmedim. İkametlerine bile gitmedim. Zaten saatler kontrol edilirse 5 dakika içerisinde 3-4 farklı yerde olmam mümkün değil" dedi.

MAĞDUR AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Mağdur avukatları, sanığın suçtan kurtulmak için somut delillere dayanmayan savunma yaptığını belirtip, sanık Aybey'in beyanlarına itiraz etti. Öldürülen Muhammet Akbaba'nın kızı H.A., babasının yaralandıktan sonra komşularına sürünerek gidip, sanık Aybey'in eşkalini verdiğini söyledi. H.A., olay nedeniyle ailece psikolojik destek aldıklarını ve maddi-manevi çok zor durumda olduklarını söyledi. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Özcan Aybey'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldüren sanıktan şaşırtan savunma

3-sayfa, Güncel, Muğla, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldüren sanıktan şaşırtan savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tuna Han:
    ekp hükümeti geldiğin den beri nüfus ya cinayetle olması gerektiği gibi artmıyor yada insanlar bakamam korkusu ile çocuk yapmıyor 25 yıl geçti doğum oranı da düştü 25 yılda öyle Kayıp toplam 50 yıl İsrail ile savaşa girmiş olsaydık bu kadar yıl kaybı olmazdı 17 28 Yanıtla
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