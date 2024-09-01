Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da gözaltına alınan Narin'in muhtar amcası ile ilgili 24 saat ek gözaltı kararı verildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amcanın telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. DNA testi sonucunda amcaya ait araçta bulunan DNA ile Narin'in kıyafetlerinden alınan DNA örneği aynı çıktı. Ağabeyi serbest bırakılmıştı.

01.09.2024 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da gözaltına alınan Narin'in muhtar amcası ile ilgili 24 saat ek gözaltı kararı verildi.

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 12. gününde komandoların desteği ile sürüyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Narin' i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

AMCANIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Önceki gün gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası S.G. ile ilgili yeni gelişme yaşandı. S.G. ile gözaltı süresi 24 saat uzatıldı. Ayrıca yapılan incelemede otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarını da sildiği tespit edilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan yeni iddia ise büyük ses getirdi. S.G.'nin Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır\'da Gözaltına Alınan Narin\'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi

Diyarbakır, 3-sayfa, Bağlar, Diyarbakır, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz: bu işin sonu nereye varacak çok merak ediyorum tahminim var tutacakmi bakalım inşallah sağ salim kurtulur 45 1 Yanıtla
  • osman tonçer: vallahi aklım durdu neler oluyor birisi söylesin bana 39 2 Yanıtla
  • huseyin ergun: İnşallah aklımıza, gelen şey değildir. 30 0 Yanıtla
  • Enver Atabey: düşmanı uzakta arama 6 0 Yanıtla

21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Diyarbakır’da Gözaltına Alınan Narin’in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
21:17 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
20:51 FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
18:41 Yerine efsane isim gelecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini feshetti Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti
18:37 Eyüpspor, Premier Lig’in yıldız futbolcusuyla temas kurdu Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu
17:49 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Takımın yıldızı 2 hafta yok Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
17:42 Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 21:45:07. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement