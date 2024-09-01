Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ediyor. Arama ekipleri, sulama kanalı yakınlarında yoğunlaştı. Narin'in amcası gözaltına alındı ve telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmiş. DNA testi sonucunda amcaya ait araçta ve Narin'in kıyafetlerinde aynı DNA bulundu. Ağabeyi ise serbest bırakıldı.

01.09.2024 16:26
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Tüm Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 12. gününde komandoların desteği ile sürüyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre Narin' i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

MUHTAR OLAN AMCA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilen amcanın telefon kayıtlarını da sildiği tespit edilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan yeni iddia ise büyük ses getirdi. S.G.'nin Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

TELEFONUNDAKİ TÜM MESAJ VE ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Amca S.G.'nin Narin'in kaybolmasının ardından telefonun 1 saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Amca S.G'nin telefonunda tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

DNA'LAR UYUŞTU

Narin'in anne ve babasından alınan DNA örneklerinin şüpheli ile karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı
Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı
Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı
Diyarbakır\'da kayıp kız çocuğu Narin\'i arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır, 3-sayfa, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fayton Faytoncu: Amcadan dna alindi ise cocugun babasinida kontrol edecekler bakalim isin icinden ne cikacak… 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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