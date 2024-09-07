Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir - Son Dakika
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Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 18 gün önce kayıplara karışan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Soruşturmada gizli bir tanık olduğu, koruma altına alınan bu kişinin itirafları kapsamında polis ve jandarmanın arama yaptığı öne sürüldü.

07.09.2024 17:32
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Diyarbakır'da kayıp Narin Güran olayıyla ilgili bir kişinin gizli tanık olarak koruma altına alındığı, polis ve jandarmaya verdiği bilgilerle soruşturmanın seyrinin değişeceği iddia edildi.

NARİN'DEN 18 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran kayboldu. Polis ve jandarmanın öncülüğünde yürütülen arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç çıkmadı.

Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

GÖZLER GİZLİ TANIĞIN YAPACAĞI İTİRAFLARDA

Ekipler didik didik aramaya devam ederken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Özlem Gürses, soruşturmada bir gizli tanık olduğunu, bu kişinin koruma altına alındığını öne sürdü. Gürses, "Bir gizli tanığı koruma programına almışlar, bir itirafçıyı. O itirafçı şu anda bir yönlendirme yapıyormuş. Bu kapsamda jandarma ve polis aramaları yeniden başlatmış." ifadelerini kullandı.

EKİPLER İKİYE AYRILDI

Narin'i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda… Bir ekip Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor.

Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA ARAMA YAPILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

İLK GÖZALTINA ALINAN NARİN'İN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu. Ancak ağabey serbest bırakıldı. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi. Tutuklanan Salim Güran'nin avukatı karara tepki gösterdi.

NEDEN TUTUKLANDI?

Amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullanmıştı.

Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir

Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Bağlar, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp Narin olayında çarpıcı iddia: Gizli tanığın itirafları her şeyi değiştirebilir - Son Dakika

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    Yorumlar (16)

  • Yelloz Kız: 1 çocuğu 1000 kere haber yapıp Filistin de ölen binlerce çocuğa susmak habercilik midir? 122 477 Yanıtla
  • Furkan Duman: Çok güçlü bir ülke Türkiye, 18 gündür bir çocuğu bulamıyor, ama darbe günü hainleri bir saatte buldu. 220 57 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: 18 gündür çocuktan bi haber yok madem gizli tanığınız var onun keyfini mi bekleyeceksiniz pes ya ne amcayı konuştura bildiniz nede gizli tanığınızı. Olan masuma oldu. 193 14 Yanıtla
  • Ersin Tombak: Tekrar yazıyorum türkiyede ölen ve kaybolan onlarca çocuk varken sadece bu çocuğun bir anda gündem olması saçmalıktan başka bişey değil NOKTA 21 155 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Allâh yardımcıları olsun. Herkes çeliğine çocuğuna göz kulak o la cak 99 6 Yanıtla
  • setutk iyi: Allah'ım aileye ve yavrumuza yardım et senden başka kimse edemez 74 3 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit: Amca hangi tarikatten acaba 30 23 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: qeşmer ferar yorum yapmamış 9taşlı 15 16 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Ersin Tombak.. İnş bir gün sende kaybolursun ve hiç gündem olmazsın ülkede. 17 5 Yanıtla
  • Ömer Faruk: O değilde diyarbakil il jand komutanı noldu gören varmi 14 3 Yanıtla
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