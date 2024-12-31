'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı

Geniş Video İzle

Sosyal medyada son dönemin viral akımı olan 'kaynar su-buz' denemesi, bir kadının ağır yanıklarla hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Bu tehlikeli akım, dondurucu soğuklarda kaynar suyun havaya atılmasıyla suyun anında buharlaşıp buz kristallerine dönüşmesini hedefliyor.

31.12.2024 11:34  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada son dönemin viral akımı olan "kaynar su-buz" denemesi, bir kadının ağır yanıklarla hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı.

Bu tehlikeli akım, dondurucu soğuklarda kaynar suyun havaya atılmasıyla suyun anında buharlaşıp buz kristallerine dönüşmesini hedefliyor. Görsel açıdan etkileyici olan bu deneme, sosyal medyada büyük ilgi görüyor ancak ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabiliyor.

Daily Star'ın paylaştığı görüntülerde, karla kaplı bir dış mekânda kettle ile poz veren bir kadın görülüyor. Kadın, kaynar suyu havaya fırlatmaya çalışırken, su buharlaşıp buz kristallerine dönüşmek yerine üzerine sıçrıyor ve acı içinde yere düşüyor. Olay sonrası ikinci derece yanıklarla hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.

Sosyal medya kullanıcıları olayı şöyle yorumladı: "Bu kazanın ana sebebi, geniş ağızlı su ısıtıcısı kullanması. Diğerleri dar ağızlı termos kullanıyor." Bir başka kullanıcı ise "Aman Tanrım, ne kadar düşüncesizce" yorumunda bulundu.

Newsweek'in haberine göre, 2019 kışında Kanada'da bu akım nedeniyle çok sayıda kişi hastanelik oldu. Chicago'daki Loyola Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yanık cerrahı Arthur Sanford, biri 3 yaşında çocuk olmak üzere yedi hastayı kabarcıklı yanıklarla tedavi ettiğini açıkladı.

'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı
'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı
\'Kaynar Su-Buz\' akımı için video çekerken feci şekilde yandı

Sosyal Medya, 3-sayfa, Sağlık, Kaynar, Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Cemil Moroglu:
    geçmiş olsun rabbim elşifaülmedresetülperde ismiyle şifa nasip eylesin 4 137 Yanıtla
  • Şerafettin Eren:
    Allah akıl fikir versin, 88 1 Yanıtla
  • Murat:
    hayırlı bir iş yap desek elli tür bahane ararsınız 63 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    beyünsüz lerrr 21 0 Yanıtla
  • Nurettin Akyurek:
    Üzüldük mü hayır Allah akıl vermiş taş atıp kafanı altına tutuyor:) 19 0 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    buda türk malı 7 5 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    yanma yok temas yok. 10 2 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    beter olsunlar 7 0 Yanıtla
  • Genç Gönüllüler D Young Volunteers Association:
    Kaynar su dolu güğümle denesinler. Kesin sonuç. 6 0 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    çok iyi oldu 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 00:26:53. #1.11#
SON DAKİKA: 'Kaynar Su-Buz' akımı için video çekerken feci şekilde yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.