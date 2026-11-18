Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir sarrafa gece saatlerinde giren hırsızlar, iddiaya göre yaklaşık 300 gram altın çalarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kazancılar Çarşısı içerisindeki bir sarrafta meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 hırsız gece saatlerinde kepenkleri kırarak içeri girdi. Yine iddiaya göre yaklaşık 300 gram altın çalan hırsızlar, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Sabah sarrafa gelen iş yeri sahibinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler olayın meydana geldiği sarrafta inceleme yaparken, kaçan hırsızların yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.