Kayseri'de amcasının 5 yaşındaki kızını istismar eden Suriye uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Valilik, mağdur çocuğun koruma altına alındığını duyurdu.
Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu I.A., 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından akşam saatlerinde toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA ile müdahale edilen olayda polis ekipleri de kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba gösterdi.
Olayın ardından gözaltına alınan I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
İstismarın açığa çıkmasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmış, çıkan olaylara ilişkin yayın yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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