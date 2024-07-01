Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

01.07.2024 15:12  Güncelleme: 15:30
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Kayseri'de amcasının 5 yaşındaki kızını istismar eden Suriye uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Valilik, mağdur çocuğun koruma altına alındığını duyurdu.

BÖLGEYE GÜVENLİK EKİPLERİ TAKVİYE EDİLDİ

Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu I.A., 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından akşam saatlerinde toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

OLAYA TEPKİ GÖSTEREN KALABALIK DAĞITILDI

Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA ile müdahale edilen olayda polis ekipleri de kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba gösterdi.

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

67 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI OLAYA YAYIN YASAĞI

İstismarın açığa çıkmasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmış, çıkan olaylara ilişkin yayın yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kayseri\'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

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