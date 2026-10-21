Kayseri'de 75 yaşındaki kadının üstüne tavan çöktü, bir gözünde görme kaybı yaşadı - Son Dakika
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Kayseri'de 75 yaşındaki kadının üstüne tavan çöktü, bir gözünde görme kaybı yaşadı

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Kayseri Melikgazi'de iki gün önce akşam saatlerinde 75 yaşındaki kadının bulunduğu binanın 3. katında tavan çöktü. Hastaneye kaldırılan kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binada yaşayan 75 yaşındaki yaşlı kadının üzerine tavan çöktü. Olayda yaralanan kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde bulunan bir binada iki gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, binanın 3. katında yaşayan F.Ö.'nün (75) üzerine henüz bilinmeyen bir sebepten tavan çöktü. Olayda yaşlı kadın yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri F.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden F.Ö.'nün burnunun kırıldığı ve bir gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumMelikgazi3. SayfaKayseriGüncelKazaSon Dakika

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