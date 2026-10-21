Kayseri'de balkondan girip kendine zarar veren şahıs hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, hakkındaki uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından babasının evine merdiven yardımı ile balkondan girerek kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek evden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 2074 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan M.Y. (17) için babası ile üvey annesi ile yaşadığı evde çıkan kavga sonrası uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararı sona eren M.Y., daha sonra üvey annesinin bulunduğu eve giremeyince merdiven yardımı ile balkon camını kırarak ikamete girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şahıs elinde cam parçası ile kendini tuvalete kilitledi. İçeride kendine zarar veren M.Y., polis ekiplerinin iknaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan M.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.