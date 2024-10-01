Fotoğraf çekmek isterken kırbaçlı haramilerin saldırısına uğradılar - Son Dakika
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Fotoğraf çekmek isterken kırbaçlı haramilerin saldırısına uğradılar

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Kayseri'de bir grup, yılkı atlarıyla fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlardan ücret talep etmeye çalıştı. Bu kişilere tepki gösteren bir aile, atlı grubun kırbaçlı, sopalı saldırısına uğradı. Kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri atları izlemek için ücret talep eden şahıslar, izlemek isteyen aileye küfürler edip, at üstünde kırbaç savurdular hatta sopayla arabaya saldırdılar. Olayı videoya alıp kaydeden aile bireyleri, çareyi polisi aramakta buldu.

01.10.2024 21:21  Güncelleme: 22:12
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Kayseri'de yılkı atların kendisine ait olduğunu iddia eden şahıslar bölgeye gelen vatandaşlardan fotoğraf çekimi için ücret talep etti. Ücretli olduğu için atları izlemek isteyen bir aileye sinirlenen şahıslar küfür ederek bir genci kırbaçladı. Olayı videoya çektiğini gören kişiler arabaya sığınan ailenin video kaydını silinmesi için saldırıda bulundu.

Fotoğraf çekmek isterken haramilerin saldırısına uğradılar

Yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyenlerden ücret talep eden bir grup harami, kendilerine tepki gösteren aileye saldırdı. Küfürler edip kırbaç savuran atlı adamlar, aileye korku dolu anlar yaşattı. Önce "Ablama küfür mü ettin" diyen gence küfür edip atla kovaladılar ardından arabanın etrafını sarıp arabaya vurmaya başladılar. Ellerinde sopa arabaya vurmaya çalışan adamlar, araç kapılarını zorlayarak açmaya çalıştılar. Polisi arayarak yardım isteyen aile bireyleri, atlıların etrafını sarmasıyla dehşet dolu anlar yaşadı.

Fotoğraf çekmek isterken kırbaçlı haramilerin saldırısına uğradılar

Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fotoğraf çekmek isterken kırbaçlı haramilerin saldırısına uğradılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Erkut Köse:
    Cahiller kimbilir o hayvanlarıda nasıl zarar veriyorlardır 115 0 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Kırbaçlı harami nedir yahu. Ülke iyice Afganisatana dönmüş. Nerde bu devlet? 76 4 Yanıtla
    Mmt Erd:
    Afganistan a gitde insanlık gör kavşak herif. Bitik bir ülkede yaşıyorsun 1 6
    V. A.:
    Tayyip erdoğanı cb lığından def etmemiz lazm seçimle 3 2
  • Emre Bey:
    Güzel köylü Anadolu insanım 12 36 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    hırsız köpekler 46 1 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı:
    Vayyy y-avşaklar 40 0 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    ez geç bunlar insan mı korkarsan eline alırsın 38 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Kabile olduk iyice.. bu nedir ya:) 34 1 Yanıtla
  • YoH null:
    derhal müdahale edilmelidir 26 0 Yanıtla
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