Kayseri Felahiye'de Kızılırmak'a düşen otomobildeki şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Kayseri Felahiye'de Kızılırmak'a düşen otomobildeki şahsın cansız bedeni bulundu

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Kayseri Felahiye\'de Kızılırmak\'a düşen otomobildeki şahsın cansız bedeni bulundu
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir süredir haber alınamayan 38 yaşındaki şahsın otomobiliyle Kızılırmak'a düştüğü belirlendi. Jandarma, JAK, UMKE, AFAD ve dalgıç polislerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla nehirden çıkarılan otomobilde şahsın cansız bedeni bulundu.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir süredir ulaşılamayan şahsın otomobiliyle Kızılırmak'a düştüğü belirlendi. Ekipler tarafından yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonrasında kayıp şahsın cansız bedeni otomobil içerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, G.K.'den (38) bir süre haber alamayan ailesi akşam saatlerinde durumu yetkilere bildirdi. İhbarın ardından çalışmaya başlayan ekipler, G.K.'nin 38 AHM 887 plakalı otomobille Yaşar Karayel Viyadüğünden Kızılırmak'a düştüğünü tespit etti. Bunun üzerine bölgeye jandarma, JAK, UMKE, AFAD, dalgıç polisler, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 6 saat süren aramalar sonrasında otomobilin yeri tespit edilerek, Kızılırmak'tan çıkarıldı. Otomobilde yapılan kontrollerde, G.K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından G.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi3. SayfaJandarmaFelahiyeKayseriGüncelAFADSon Dakika

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