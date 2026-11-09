Kayseri Kocasinan\'da yanan otomobilin motorundaki yangını itfaiye söndürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde seyreden M.A. idaresindeki 38 AHJ 623 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Araçta çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.