Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı, polis araçları iterek trafiği açtı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı, polis araçları iterek trafiği açtı

Kayseri Melikgazi\'de iki otomobil çarpıştı, polis araçları iterek trafiği açtı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmadı. Polis ekipleri, kapanan yolda araçları iterek trafiği açtı ve yolun kilitlenmesini önledi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken, polis ekipleri kapanan yolu araçları iterek açtı. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu yolda ekiplerin müdahalesi, trafiğin kilitlenmesinin önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, 50 AGJ 617 plakalı otomobil ile 38 AFH 427 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğe kapanan yolu kazaya karışan araçları iterek açtı. Ekiplerin çalışmalarıyla yolun bir şeridi trafiğe açılırken, trafiğin kilitlenmesinin önüne geçildi.

Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı, polis araçları iterek trafiği açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı, polis araçları iterek trafiği açtı - Son Dakika
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