Kayserili çocuğun bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı

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Kayseri'de bir binaya asılan Türk bayrağına zarar verildiği ihbarı emniyet ekiplerini harekete geçirmişti. Ekiplerin araştırmasında işin aslının çok farklı olduğu ortaya çıktı.

ÇOCUK YIPRANMIŞ BAYRAĞI ÖPÜP BAŞINA KOYDUKTAN SONRA YANINDA GÖTÜRMÜŞ

Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahallede bir binaya asılı bayrağa bir kişi tarafından zarar verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada; 10-12 yaşlarında bir çocuğun vatan ve bayrak sevgisi ile mevsim şartlarında yıpranmış olan asılı bayrağı aldığı, öpüp başına koyduğu ve bayrağı alarak yanında götürdüğü tespit edildi.

POLİS EKİPLERİ ÇOCUĞA ULAŞTI

Polis ekipleri bunun üzerine ikamet sahibine ulaşarak Türk bayrağı hediye ederek, yerine astı. Ayrıca çocuğu da bulan ekipler kendisine bayrak hediye etti. Çocuğun Türk bayrağını öpüp alnına koyduğu anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.